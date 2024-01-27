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        Haberler Televizyon 'Aile'nin finalinden heyecanlı tanıtım

        'Aile'nin finalinden heyecanlı tanıtım

        SHOW TV'de ekrana gelen, 'Aile'nin final bölümü salı akşamı yayınlanacak. Merakla beklenen bölümden yayınlanan ilk tanıtımda; Aslan'ın "Hayat kazanamayacağımız tek kavgayı yine getirip önümüze koydu bizim… Bizi ölümle sınadı!" sözleri dikkat çekecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 23:52 Güncelleme: 28.01.2024 - 00:06
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        Finalinden heyecanlı tanıtım
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        SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi ‘Aile’nin final bölümü salı akşamı yayınlanacak. Merakla beklenen bölümden yayınlanan ilk tanıtımda; Aslan’ın “Hayat kazanamayacağımız tek kavgayı yine getirip önümüze koydu bizim… Bizi ölümle sınadı!” sözleri dikkat çekecek. Hülya’nın gözyaşlarının sebebi merak uyandırırken, Kıymet Aslan’ı öldürmeleri için emir veriyor. Hülya’nın Kıymet’e silah çekmesi gerilimi artırırken, Devin doğuma alınıyor ve Aslan’ın “Devin” haykırışları akıllarda soru işareti bırakıyor. ‘Aile’de mutlu son olacak mı? Devin bebeğine kavuşabilecek mi? ‘Aile’nin büyük finalinde heyecan dolu gelişmelerle sorular yanıt bulacak.

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        ‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara; Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Alper Çankaya ile usta oyuncular Ayda Aksel ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’nin büyük finali, 30 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #aile
        #kıvanç tatlıtuğ
        #serenay sarıkaya
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