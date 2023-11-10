Aslan’ın vurulduğu nefes kesen tanıtım yeni bölüme büyük bir merak uyandırdı.

ASLAN VURULUYOR!

‘Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımda; Aslan ve Devin’in yaşadığı romantik anlar heyecan uyandırırken, Bedri’nin Hülya Soykan’ı Aslan ile tehdit etmesi gerilimi artırıyor. Serap’ın tutuklanmasının ardından İlyas’ın “Bu işin başka hal çaresi kalmadı!” demesi dikkat çekerken, Aslan’ın vurulması herkesi şoke ediyor. “Aslan Soykan’a ne olacak?” sorusunun yanıtı merakla beklenirken, tanıtım çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı bomba gibi bir bölümün ilk sinyallerini veriyor.