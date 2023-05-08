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'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek heyecan dolu yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ergun yüzünden evinden çıkmak zorunda kalan Neşe, Devin'in isteğiyle çiftlik evine geliyor. Bu durumun evdeki dengeleri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oluyor 

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  • 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

    SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. 

  • Devin'in annesi Neşe Hanım'ın çiftlik evine geldiği sahnede Devin ve Aslan arasındaki konuşma dikkatleri çekiyor.
  • 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

    'Aile'nin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde; Ergun yüzünden evinden çıkmak zorunda kalan Neşe, Devin'in isteğiyle çiftlik evine geliyor. Bu durumun evdeki dengeleri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oluyor. Devin'in, annesinin ev işini halletmek için Turgut'tan yardım almak istemesi ve Aslan'ın Devin'i "Bu Soykanlık bir kere damarlarına girdi mi her tarafını sarar!" diyerek uyarması ise aksiyon ve heyecan dolu yeni bir bölümün sinyallerini veriyor.
  • 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

    Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile'de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
  • 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

    'Aile' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

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