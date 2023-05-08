'Aile'nin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde; Ergun yüzünden evinden çıkmak zorunda kalan Neşe, Devin'in isteğiyle çiftlik evine geliyor. Bu durumun evdeki dengeleri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oluyor. Devin'in, annesinin ev işini halletmek için Turgut'tan yardım almak istemesi ve Aslan'ın Devin'i "Bu Soykanlık bir kere damarlarına girdi mi her tarafını sarar!" diyerek uyarması ise aksiyon ve heyecan dolu yeni bir bölümün sinyallerini veriyor.