Aile'nin yeni bölümünden heyecanı yükselen ikinci tanıtım! Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda "Aslan Soykan'ı kim vurdurttu?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

‘Aile’nin Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımda; Devin’in Aslan’ı vurduğundan şüphelendiği herkesten tek tek hesap sormaya başlaması gerilimi artırırken, Hülya’nın İbrahim’in karşısına geçip “Oğlumu sen mi vurdurttun?” diye sorması dikkat çekiyor.

“ARADIĞIMIZ ADAM BU!”

Olay gecesinden görüntüleri izleyen Devin’in “Aradığımız adam bu!” demesi ise suçlunun kim olduğuna dair merakı giderek yükseltiyor.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Aile’nin 21. Bölüm 2. Tanıtımı;

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