Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Aile temalı' logo yarışması düzenliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'aile temalı' logo yarışması düzenliyor. Logonun aile bağlarını yansıtması, sevgi, güven ve dayanışmayı temsil etmesi gerekiyor. Herkesin katılım sağlayabileceği yarışmanın kazananlarına farklı ödüller verilecek. İşte, yarışmanın detayları, katılım şartları ve ödülleri...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunun saygınlığını temsil etme koşuluyla 'aile temalı' logo yarışması düzenliyor. Ücretsiz bir şekilde tüm vatandaşların birden fazla tasarım yollayabileceği yarışma için başvurular başladı. İşte, detaylar...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI LOGO YARIŞMASI BAŞVURU TARİHLERİ
Yarışmaya, 22 Kasım 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilir. Başvuru ücretsiz olup, herkes katılabilir.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI LOGO YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
Yarışma sonucunda verilecek ödüller şöyle;
Birinciye: Takdirname ve Laptop
İkinciye: Teşekkür Belgesi ve Tablet
Üçüncüye: Teşekkür Belgesi ve Grafik tablet