Aile yardımı ödeneğinden faydalanabilmek için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nunda belirtilen şartlara uygunluk göstermeniz gerekir. Her ay alınan bu ödeme Ocak ve Temmuz aylarında zamlanır. Peki aile yardımı almak için hangi şartlar aranır?

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ NEDİR? NE ZAMAN ÖDENİR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202. Maddesinde aile yardımı tanımı “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödenegˆi verilir.” şeklinde yapılmıştır. Kısaca aile yardımı ödeneği evli ve çocuklu ailelere yapılan maaşa ek ödemedir. Bu ödemeyi alabilmek için eşin çalışmıyor olması gerekir. Eğer eşlerin ikisi de memur ise bu ödeneği sadece erkek çalışan alabilir.

Ayrıca memur evlendiği andan itibaren eşi için; çocuğu doğduğu aydan itibaren aile yardımı almaya hak kazanır.

AİLE YARDIMI KİMLERE VERİLİR? AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Devlet memurları kanununda aile yardımının kimlere verilebileceği net şekilde ifade edilmiştir. Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yas¸ grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Kısaca eşi sigortalı olarak çalışmayan ve çocuğunun yaşı 25 altı olan ve 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan devlet memurları bu ödenekten faydalanabilir. Kız çocuklar için 25 yaşını bitirmesine rağmen evli olmamak koşulu ile bu ödeneğe devam edilir. Çocuğun sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış malûllükleri varsa da ödeneğin verilmesine devam edilir. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekildeolursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar için alınan ödenek hakkı ise kaybolur. Ayrıca eş için alınan aile yardımı ödeneği boşanma ve ölüm durumlarında iptal edilir.

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