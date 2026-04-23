        "Aileleriyle aynı sofraya oturan çocukların başarısı ve özgüveni artıyor"

        "Aileleriyle aynı sofraya oturan çocukların başarısı ve özgüveni artıyor"

        Aileyle yenilen yemeklerin çocukların gelişimi için önemli olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, "Haftada en az birkaç kez birlikte yemek çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimini olumlu yönde etkiliyor, çocuğun başarısı ve özgüveni artıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 15:11 Güncelleme:
        Ailesiyle sofraya oturan çocuk hem başarılı hem özgüvenli

        Çocukların sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikososyal bir varlık olduğuna vurgu yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, aile ortamının bu gelişimde belirleyici olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Güzel, özellikle Türk toplumunda yaygın olan birlikte yemek yeme kültürünün çocuklar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

        "HAFTADA 5 KEZ AİLEYLE YEMEK ÖNEMLİ"

        Haftada beşten fazla aileyle yemek yiyen çocukların sosyal becerilerinin, kendini ifade etme yeteneklerinin ve özgüvenlerinin daha yüksek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Güzel, bu ortamın çocukların problem çözme becerilerini de geliştirdiğini aktardı.

        Aile içinde kurulan iletişimin çocukların akademik hayatına da yansıdığını ifade eden Prof. Dr. Güzel, “Çocuklar yaşadıkları sorunları aileleriyle paylaşarak çözüm üretmeyi öğreniyor. Bu da özellikle sınav sisteminde önemli olan anlama ve problem çözme becerilerini güçlendiriyor” diye konuştu.

        "ZARARLI ALIŞKANLIKLARI AZALTIYOR"

        Aileyle kurulan güçlü bağın çocukları olumsuz alışkanlıklardan da uzaklaştırdığını söyleyen Prof. Dr. Güzel, “Birlikte yemek yeme alışkanlığı, çocuklarda yalnızlık hissini azaltır. Bu sayede sigara, alkol ve madde kullanımı gibi riskli davranışların yüzde 30 ila 50 oranında azaldığı görülüyor” dedi.

        "SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ DESTEKLİYOR"

        Çocukların kendilerini ifade edebilmesinin ve sosyal ilişkiler kurabilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Güzel, aile içi iletişimin bu noktada kritik rol oynadığını belirtti. Prof. Dr. Güzel, “Çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal açıdan güçlü bireyler olması için aileyle birlikte geçirilen zamanın, özellikle de aynı sofrayı paylaşmanın önemini unutmamalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.

