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Ailesi, Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andı: Gözün arkada kalmasın kardeşim

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Alişan, annesi ve eşi Merve Tektaş vefat eden Selçuk Tektaş'ı doğum gününde anarak duygularını dile getirdi

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  • Ailesi, Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andı

    Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Alişan'ın aynı zamanda menajerliğini üstlenen kardeşinin ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğmuştu.

  • Ailesi, Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andı

    Yaşasaydı, bugün 43'üncü yaşını kutlayacak olan Selçuk Tektaş’ı ailesi unutmadı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getiren Tektaş Ailesi, Selçuk Tektaş'ın yeni yaşını kutladı.
  • Ailesi, Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andı

    "GÖZÜN ARKADA KALMASIN KARDEŞİM"

    Alişan, ailesiyle paylaştığı fotoğrafına şu notu düştü: Zor bir gün... 12 Mayıs 1983… Doğduğun gün dün gibi aklımda... 7 yaşındaydım ve babaannemlere bırakmışlardı, annemle babam beni. Çok güzeldi her şey, ta ki 21 Temmuz’a kadar… Ne yazsam içimi soğutmayacak, acımı dindirmeyecek... Sana yazacağım ve hep söyleyeceğim tek şey var; Beni yaşadığım müddetçe gururlandırman, iyi bir kardeş, evlat, baba, amca, arkadaş, dost oldun. Senden sonra zor her şey çok zor. Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin. Seni çok seviyorum kardeşim, çok seviyorum. Allah’ım seni aldı ve şehit makamında en güzel yerde bizi kavuşacağımız güne kadar bekle olur mu?
  • Ailesi, Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andı

    "HANGİ ANNE EVLADININ ACISINA DAYANIR?"

    Selçuk Tektaş'ın annesi Suzan Tektaş ise, "Canım oğlum; bu sensiz geçen ikinci doğum günün. Hasretinle yanıp, özleminle geçirmediğim bir saniyem yok. Seni çok özledim paşam benim. Sensizliğe dayanamıyorum annem. Bizlere çok erken veda edişin gün geçtikçe yüreklerimizi daha da derinden dağlıyor. Ne yapacağım, nasıl yapacağım, bu acıya yürek nasıl dayanır bilmiyorum, benim canım Selçuk'um. Merhametli, vefalı, duyarlı, saygılı, sevgi dolu, çok kıymetli oğlum. Sana doyamadım canımın parçası. Her gün ziyaretine gelmek dahi yetmiyor bana. Oğlum; seni çok özledim. Zamansız gidişin bizleri derinden yaraladı. Bu acının tarifi ve telafisi yok maalesef, biliyorum. Rabbimin takdiri. İsyan değil bu haşa, çaresizlik. Ansızın aramızdan ayrılışına hala inanamıyorum. Hangi anne evladının acısına dayanabilir ki. Çaresiz kaldığım tek durum ve bu acı beni gündem güne daha çok kahrediyor. Yarım eksildi. Diğer yarım, yanımda kalan canlarımın kokusunu içime çekerek hayata tutunmaya çalışıyorum ama nafile. Seni çok özledim gülen yüzlü, güzel kalpli oğlum. Rüyalarda buluşalım yavrum. Seni çok seviyorum annem" ifadelerini kullandı.
  • Ailesi, Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andı

    "KEŞKELERLE BENİ BIRAKTIN"

    Eşinin vefatıyla yıkılan Merve Tektaş aile fotoğraflarını paylaşıp duygularını şöyle dile getirdi: Çok özel bir gün 12 Mayıs çok... Öyle bir yürek doğmuş ki yaşamayan anlayamaz, tanımayan bilemez... Ama ben çok şanslıyım ki; O koca yürekli adam benim hayat arkadaşım, kocam, çocuklarımın babası olmuş. Kimse son fotoğraf olduğunu, son yemek olduğunu, son bakış olduğunu bilemeden yaşıyor. Eksik olmak ve tarifi mümkün olmayan boşluğu anlatmak çok zor… İyi ki doğmuşsun benim canım Selçuk'um... Keşkelerle beni bıraktın… Çok zor be Selçuk'um ama Mervoşun seni hiç bırakmayacak, seni çok seviyorum ve her zaman söylüyorum ve söyleyeceğim her şey için çok teşekkür ederim.

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