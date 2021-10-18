ARAZİ DEHŞETİ | Son dakika: Ölü ve yaralılar var! İstanbul'da arazi dehşeti! - VİDEO

Ölü ve yaralılar var! İstanbul'da arazi dehşeti! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Pendik Göçbeyli Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü, iddiaya göre, İdris B., Savaş B. ve Hasan A. isimli şüpheliler, önceden arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan akrabalarının evinin önüne öğle saatlerinde geldi.

YAYLIM ATEŞİNE TUTTULAR

İHA'da yer alan habere göre bir süre konuştuktan sonra taraflar arasında tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde yeniden gelen şüpheliler, evde olmayan aileyi beklemeye başladı. 3 şüpheli, bir süre sonra evlerine dönen aileye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.

ANNE, BABA VE ÇOCUKLARI VURULDU

5 kişilik ailedeki anne, baba ve çocuklar, saldırganların silahlarından ateşlenen kurşunların hedefi odu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BEŞ KİŞİ YARALANDI

Yaralılar kendi imkanlarıyla ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kurşunların hedefi olan Yusuf B. hayatını kaybetti. Yusuf B.’nin eşi Elvida B., yengesi Hanım B., kızları Nazar B. (18), Deniz B. (17) ve Kardelen B.(14) ise yaralandı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 1'İ FİRARİ

Olayın ardından şüpheliler İdris B. ve Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, firari şüpheli Hasan A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

"BİZE POMPALI TÜFEKLE SALDIRDILAR"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf B.’nin kızı, “Gece babam eve gelmişti. Beraber gezmeye gitmiştik. Şüpheliler çete olarak kapımızın önüne geldiler. Kapımızın önünde bize pompalı tüfekle saldırdılar. Kolumdan yaralandım” dedi.

DEHŞET ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Öte yandan, korkunç olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aile evin bahçesine girdiği sırada bir otomobil geliyor, otomobilin içerisindeki şahıslar aileye ateş açıyor. Kurşunların hedefi olan kişiler yaralanarak yere düşüyor. Saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçıyor.