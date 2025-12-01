Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.066,24 %1,54
        DOLAR 42,4785 %-0,03
        EURO 49,4109 %0,24
        GRAM ALTIN 5.820,00 %0,98
        FAİZ 38,58 %0,29
        GÜMÜŞ GRAM 78,90 %2,30
        BITCOIN 86.555,00 %-5,07
        GBP/TRY 56,2013 %-0,13
        EUR/USD 1,1623 %0,22
        BRENT 63,48 %1,76
        ÇEYREK ALTIN 9.515,70 %0,98
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Airbus, uçakların büyük kısmında yazılım güncellemesini tamamladı - Teknoloji Haberleri

        Airbus, uçakların büyük kısmında yazılım güncellemesini tamamladı

        Avrupalı uçak üreticisi Airbus, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle yapılan uyarının ardından A320 ailesindeki binlerce uçakta yazılım güncellemesinin tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:33 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Airbus'tan yeni yazılım açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Airbus'tan yapılan açıklamada, 28 Kasım tarihinde dünyadaki bütün A320 tipi uçaklarını ilgilendiren ve acil önlem alınması çağrısı içeren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayımlandığı anımsatıldı.

        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi Haberi Görüntüle

        100'DEN AZ SAYIDA UÇAK KALDI

        "Etkilenme olasılığı bulunan yaklaşık 6 bin uçağın büyük çoğunluğunda gerekli değişiklikler tamamlanmıştır” ifadesi kullanılan açıklamada, Airbus’ın geriye kalan 100'den az sayıdaki uçakta yapılacak tadilatları desteklemek ve bunların tekrar hizmete girebilmesini sağlamak için hava yolu firmaları ile yakın çalıştığı bildirildi.

        Bu arada, JetBlue uçuşunda yaşanan bir olayın analizinde, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin çalışması için kritik öneme sahip verileri bozabileceği belirlenmiş ve bu nedenle Airbus, 28 Kasım Cuma günü, A320 uçaklarının önemli bir kısmında acil yazılım güncellemesi gerektiğini duyurmuştu.

        REKLAM

        Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) da konuyla ilgili, "EASA, Airbus A320 ailesi için, uçak içi bilgisayarlarından birinde yapılan yazılım güncellemesinin yol açtığı hassasiyeti gidermek amacıyla bir Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımladı." açıklamasını yapmıştı.

        EASA, her uçağın tekrar yolcu taşıyabilmesi için sorunun çözülmesini talep etmiş, dünya çapındaki düzenleyici kurumlar da EASA'nın izinden giderek, hava yolu şirketlerine uçuşlara devam etmeden önce A320 yazılım sorununu gidermeleri talimatını vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret