Ajan Salt filmi oyuncuları kimler? Ajan Salt konusu ne? soruları aksiyon gerilim tarzda film severler tarafından merak ediliyor. Angelina Jolie'nin Rus casusu olmakla suçlanan bir CIA ajanını canlandırdığı orijinal ismi Salt olan filmde, ilk başta başrol için Tom Cruise düşünülmüş ama senaryo daha sonra Jolie için yeniden yazılmıştır. Film Türkiye'de 'Ajan Salt adıyla 6 Ağustos 2010'da vizyona girmiştir. Ajan Salt filmline dair detaylar haberimizde.

AJAN SALT OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Phillip Noyce'un yer aldığı Alan Salt filminin başrollerini Oscar ödüllü Angelina Jolie, Liev Schreiber ve Chiwetel Ejiofor paylaşıyor.

AJAN SALT KONUSU NEDİR?

Evelyn Salt (Jolie),idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt'ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.