Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda’nın Ajax takımına konuk olacak. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sezona Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçta 4 galibiyet alırken 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bu sezon için şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen siyah beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak. Peki Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte UEFA Avrupa Ligi Ajax-BJK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…