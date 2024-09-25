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        Haberler Bilgi Spor Ajax-Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler!

        Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perdeyi açıyor. Siyah-beyazlılar ilk haftada deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Rafa Silva, Ciro Immobile transferleriyle adından söz ettiren Kara Kartal'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu. Peki Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Ajax Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte, BJK Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:49
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda’nın Ajax takımına konuk olacak. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sezona Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçta 4 galibiyet alırken 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bu sezon için şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen siyah beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak. Peki Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte UEFA Avrupa Ligi Ajax-BJK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

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        AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ajax-Beşiktaş maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.

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        AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ajax-Beşiktaş maçı, TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

        Johan Cruijff Arena’da oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek.

        Brooks’un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tim Robinson olacak.

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        BEŞİKTAŞ'IN AJAX MAÇI KADROSU

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Immobile, Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Can Keleş, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.

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        BEŞİKTAŞ’IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        1. HAFTA

        26 Eylül Perşembe

        22.00 Ajax - Beşiktaş

        2. HAFTA

        3 Ekim Perşembe

        22.00 Beşiktaş - Frankfurt

        3. HAFTA

        24 Ekim Perşembe

        22.00 Lyon - Beşiktaş

        4. HAFTA

        6 Kasım Çarşamba

        18.30 Beşiktaş - Malmö

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        5. HAFTA

        28 Kasım Perşembe

        20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

        6. HAFTA

        12 Aralık Perşembe

        23.00 Bodo/Glimt - Beşiktaş

        7. HAFTA

        22 Ocak Çarşamba

        18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao

        8. HAFTA

        30 Ocak Perşembe

        23.00 Twente - Beşiktaş

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