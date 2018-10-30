Ajax - Go Ahead Eagles maçı istatistikleri

Hollanda KNVB Kupası 2.Tur maçında Ajax ile Go Ahead Eagles, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:45. Ev sahibi Ajax, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Go Ahead Eagles son 5 mücadelede 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 549. İddaa'da Ajax kazanır 1.10, berabere biter 5.30, Go Ahead Eagles kazanır 6.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ajax son haftadaki Willem II müsabasında 1-3 kazandı.

Go Ahead Eagles ise Sparta Rotterdam maçında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında alan Ajax, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Go Ahead Eagles, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Go Ahead Eagles 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ