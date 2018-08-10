Ajax - Heracles Almelo maç önü

Hollanda Eredivisie maçında Ajax ile Heracles Almelo, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Ajax, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Heracles Almelo son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 427 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ajax kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Heracles Almelo sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. Alt 3.00, üst 1.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Ajax son haftadaki Excelsior müsabasında 1-2 kazandı.

Heracles Almelo, Sparta Rotterdam karşılaşmaında 2-5 kazandı.

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