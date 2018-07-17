Ajax Kulübü, 28 yaşındaki Blind'in transferi konusunda Manchester United ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hollanda ekibi, savunma oyuncusu Blind ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı. Ajax, Blind'in transferi için Manchester United'a 16 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedel, bonuslarla 20,5 milyon avroya çıkabilecek.

Kariyerine Ajax'ta başlayan Blind, 2014'te Manchester United'a transfer olmuştu. Manchester United'da birer UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası, Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşayan Blind, geçen sezon takımıyla 17 maça çıktı.