Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında İspanyol ekibi Valencia'yı konuk etti.

Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Ajax Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, Valencia ise rakibine çok ciddi bir çelme takarak Hollanda temsilcisini kupanın dışına itti. Valencia'da Gabriel Paulista 90+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada Valencia'ya galibiyeti getiren golü 24. dakikada Rodrigo kaydederken Valencia son 16'nın kapılarını sonuna kadar aralamış oldu.

Grup maçlarının son haftasına liderlik koltuğunda giren Ajax ise bu mağlubiyetle büyük üzüntü yaşayarak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştirdiği sürprizi bu yıl gösteremedi.

Bu sonuçla Ajax, 10 puanda kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı, Valencia ise 11 puana yükseldi ve son 16'ya kaldı.