Ajda Pekkan Harbiye'de konser verecek
Süperstar Ajda Pekkan, BKM organizasyonuyla 6 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak
BKM, bu yıl Harbiye konserleri serisinde DenizBank Açıkhava Etkinlikleri'nde 6 Ağustos'ta Ajda Pekkan'ı ağırlayacak.
Yıllara meydan okuyan, sayısız hit'e imza atan ve bu yıl kariyerinin 60'ıncı yılını kutlayan Ajda Pekkan, Türkiye'de tüm zamanların en çok satan ve dinlenen kadın sanatçılarından biri.
Albümleriyle 15 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Ajda Pekkan, 1977'de yayınladığı 'Süperstar' albümüyle büyük bir başarıya imza attı ve Süperstar olarak anılmaya başladı. Turneler, sayısız ödül ve liste başarılarının yanı sıra The Hollywood Reporter’ın hazırladığı Gösteri Dünyasının En Güçlü 100 Kadını listesinde de yer aldı.