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        Haberler Magazin Ajda Pekkan: O kadar yalnızım ki - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan: O kadar yalnızım ki

        Ankara'da konser veren Ajda Pekkan, sahneden hayranlarına içini döktü. Şöhret ve yalnızlık üzerine konuşan usta sanatçı, "Bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 16:23 Güncelleme:
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        "O kadar yalnızım ki"

        Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Ajda Pekkan, hayranlarıyla bir araya geldi. 'Üç Kalp' adlı şarkısını seslendirdiği sırada dinleyicileriyle sohbet eden 80 yaşındaki sanatçı, şöhret ve yalnızlık hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "HAYATTA HER ZAMAN EŞİNİZİ BULAMIYORSUNUZ"

        Pekkan, "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Dışarıdan çok güzel görünüyor ama bütün bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızlık var. Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz. Bunun için çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Fotoğraflar: DepoPhoto

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