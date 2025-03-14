Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın programının konuğu oldu. Semiramis Pekkan ve Ajda Pekkan, birbirlerine benzetilip karıştırılmalarıyla ilgili konuştu.

Ajda Pekkan; "Baktım aynada, 'ikimiz aynı gibi görünüyoruz' dedim. 'Karıştırabilirler ama Allah'tan çok sokaklarda gezmediğim için..." açıklamasının ardından, "Seni karıştırmıyorlar mı?" sorusunu kardeşi Semiramis Pekkan'a yöneltti.

REKLAM Semiramis Pekkan; "Karıştırıyorlar... 'Ben Ajda Pekkan' değilim demekten fenalık geldi biliyorsun içime ama neyse... Hatırlıyor musun Bige'nin bir kızı vardı dört yaşındaydı, tekneye girdik. 'Anne bunların hangisi Ajda, hangisi Pekkan?' dedi" sözleriyle gülümseten bir anılarını paylaştı.

Semiramis Pekkan anıyı anlatmasının ardından takipçilerine; "Haydi bakalım, buradayız beraber, hangisi Ajda hangisi Pekkan? Siz seçin" dedi.