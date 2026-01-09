Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY ve AJet'in Tahran seferleri iptal edildi - İş-Yaşam Haberleri

        THY ve AJet'in Tahran seferleri iptal edildi

        İran'daki gelişmeler sebebiyle AJet'in 9 ve 10 Ocak'taki 6 Tahran seferi iptal edildi. Türk Hava Yolları da (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu

        Giriş: 09.01.2026 - 12:10 Güncelleme: 09.01.2026 - 12:26
        THY ve AJet'in Tahran seferleri iptal
        İran'da yaşanan protestolar hava ulaşımını da etkiledi.

        Ülkedeki gelişmeler sebebiyle AJet'in 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran’a yapılması planlanan toplam 6 seferi iptal edildi.

        THY'DEN DE İPTALLER GELDİ

        Türk Hava Yolları da (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

        THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuzla'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi

        Tuzla'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor

