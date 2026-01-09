THY ve AJet'in Tahran seferleri iptal edildi

İran'da yaşanan protestolar hava ulaşımını da etkiledi.

Ülkedeki gelişmeler sebebiyle AJet'in 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran’a yapılması planlanan toplam 6 seferi iptal edildi.

THY'DEN DE İPTALLER GELDİ

Türk Hava Yolları da (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.