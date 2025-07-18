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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet Şam’dan sonra Halep’e uçuyor - İş-Yaşam Haberleri

        AJet Şam’dan sonra Halep’e uçuyor

        AJet, Suriye'nin tarihi ve kültürel merkezi Halep'e sefer başlatıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı–Halep Havalimanı arasında ilk sefer 2 Ağustos 2025'te yapılacak. Haftada 4 gün karşılıklı düzenlenecek seferlerin biletleri 18 Temmuz'da 149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 15:43 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:43
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        AJet Şam'dan sonra Halep'e uçuyor
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        Suriye’deki yeni dönemin ardından 1 Temmuz 2025’te Şam’a ilk uçuşunu yapan AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Halep Havalimanı’na sefer başlatıyor. Halep seferleri Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 frekans olarak icra edilecek. İstanbul’dan Halep’e ilk sefer 2 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

        AJet, İstanbul-Halep hattı biletlerini 18 Temmuz 2025 itibarıyla satışa sundu. Biletler 149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

        Halep hattı ile dış hat sayısı 60’a ulaşan AJet, yurt içindeki 41 hat ile birlikte; toplam sefer yaptığı nokta sayısını 101’e çıkaracak. AJet, Şam’ın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Halep’e direkt sefer başlatacak ilk hava yolu şirketi oldu.

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