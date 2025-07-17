AJet indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, indirimli bilet kampanyası yurt dışı uçuşlarda geçerli olacak. AJet indirimli yurt dışı bilet kampanyası detayları açıklandı. Kampanya 250 bin koltuk sayısı ile sınırlı olup biletler, sadece verilen süre içinde satın alınabilecek. Peki, AJet ucuz uçak bileti nasıl alınır, bilet fiyatları ne kadar, kampanya ne zaman bitecek? İşte 2025 AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar...