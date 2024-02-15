AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir Bakırköy projelerini anlattı

AK Parti Bakırköy Belediyesi Başkan adayı Ali Talip Özdemir, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Özdemir'in açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

"BİZİM HUZURA İHTİYACIMIZ VAR"

20 yıl sonra tekrar döndüm. Laik, Atatürk Cumhuriyetinin temsilcisi olarak insanları bir araya getirmek. Gelir gelmez yol, sokak, deprem demiyorum. Huzura ihtiyacımız var. Bu yüzden kendimi görevli hissettim. Benim bir beklentim yok. Bakırköylülerle biz hemhal olduk. Ermeni, Süryani, Rumlar hepsi hala çok yakın görüştüğüm kişiler. Onlarla hiç kopmadık, diğer vatandaşlarımızla da öyle. Herkesin inancına saygılı olmak adına söylüyorum. Bizim insanları bir araya getirip kucaklaşmaya ihtiyacımız var.

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"BİRİNCİ DERECEDE DEPRMEM"

Bakırköy'ün esas meseleleri, dertleri çok farklı. Birinci derecede deprem maalesef. Orada çok ciddi fay hattı var. Bütün yapıları dönüştürme lazım. Dijital ortamda ikiz Bakırköy yapıp, orada dönüşüm merkezi yapmamız lazım. Şimdiki belediye ile Ataköy'de hukukçular arasında ciddi sıkıntı var. Bunların hepsini ortadan kaldıracağız. Dijital uygulama ile karot almadan depreme dayanaklılığını ölçebilecek durumdayız. Konut üreteceğiz Bakırköy'de. Bir hayvan hastanesi projesi var. Sahipsiz hayvanlara bakabileceğimiz bir mekân oluşturmaya çalıştım.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÇÖZERİZ"

Konutu ada bazında yapacağız. Hem de insanları geçici konutlarda ikamet ettireceğiz. Oluşturacağımız fonla kalacakları konutların kirasını ödeyeceğiz. Bu işi çözeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dijital ikiz projesini hazırladıktan sonra bunu çok rahat bir şekilde çözeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

"TRAFİK DÜZENE GİRECEK"

İstanbul'un birinci derdi trafik. İnsanlar günde 4 saatini trafikte geçiriyor. Trafik Bakırköy merkezde kilitleniyor. Bakırköy Belediyesi'nin karşısında tarihi kabristan ve Şükran Çiftliği var. Orada yeraltından girerek, Özgürlük Meydanı'na otopark yapılacak. Buradan sahile çıkıyoruz. Alttan otoyol geçecek. Devletin eliyle olacak bu. Yerin altına girip, geçeceğiz buradan, başka çaresi yok. Bürokrasiyi biliyorum, bakan arkadaşları tanıyorum. Bu iş için kaynak var. Trafiği biz çözeceğiz, kimsenin endişesi olmadan.

"DEV BİR YAŞAM MERKEZİ"

Bu hizmetleri yaparken huzur vaat ediyoruz. Çok büyük bir yaşam merkezi oluşturacağız. Özürlü, otistik çocuklar olacak. Daha önce bu projeyi yapmıştım. O ailelerin problemini çözebilmek için yaşam merkezinde yaşlılar oturup tavla oynayacak, hasta bakım merkezi olacak, gelemeyeni dijital ikizle takip edeceğiz. E-sağlıkla vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını göreceğiz.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK"

Bütün İstanbul'un sanat merkezi Bakırköy'de olacak. Kimse kimseye karışmayacak. Sosyal demokrasi böyle değil mi? Bizim dinimiz de böyle değil mi? O kadar güzel inancın mensubuyuz. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde depremi, sağlığı, sporu da bu şekilde yürüteceğiz. Huzurla hizmet etmek ve kaynakları üretmek.