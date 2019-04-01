31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. AK Parti, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 32 ilçede kazanırken, CHP 11 ilçede, MHP 12 ilçede, İYİ Parti 1 ilçede, Saadet Partisi ise 1 ilçede kazandı.

AK Parti’nin 2014 yerel seçimlerinde Türkiye’de ilçeler bazında yüzde 82,72 oy oranıyla rekor kırdığı Trabzon’un Hayrat ilçesinde ise bağımsız aday seçimi kazandı. 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmediği için bağımsız olarak seçime giren Mehmet Nuhoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi yüzde 52,43 oy oranı ile kazandı.

ARTVİN TEKRAR CHP'YE GEÇTİ

Bir önceki yerel seçimlerde CHP’li adayın belediye başkanlığı yaptığı 2014 seçimlerinde ise AK Parti’nin yüzde 46,23 oy oranı ile kazandığı Artvin Belediyesi tekrar CHP’ye geçti. 2017 yılında belde iken ilçeye dönüştürülen Kemalpaşa’da CHP’li aday kazandı. Arhavi, Borçka, Hopa ve Şavşat ilçelerindeki AK Parti belediyelerini 2019 yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre az bir farkla CHP’li adaylar kazandı. Murgul ve Yusufeli ilçelerinde ise AK Parti’li adaylar güven tazeledi.

CHP’NİN DOĞU KARADENİZ'DEKİ KALESİ GİRESUN ARTIK AK PARTİ'NİN

CHP’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki kalesi olan Giresun, çok az bir oy oranı ile AK Parti’ye geçti. 10 yıldır CHP’li Kerim Aksu’nun belediye başkanlığı yaptığı Giresun’u resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Aytekin Şenlikoğlu kazandı. AK Parti’den CHP’ye Tirebolu ve Eynesil ilçeleri geçerken, Piraziz CHP’ye yine ‘devam’ dedi. AK Parti’den MHP’ye ise Yağlıdere, Alucra ve Çamoluk ilçeleri geçti.



Giresun’da MHP’den ise AK Parti’ye Doğankent ilçesi geçti. AK Parti’den Saadet Partisine geçen ilçe ise Çanakçı oldu. AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmediği için Saadet Partisi’ne geçen Tuncay Kasım, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57,81 oy oranı ile belediye başkanlığını kazandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EN BÜYÜK DESTEK BABAOCAĞI RİZE'DEN

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük destek babaocağı Rize’den yüzde 72,71 oy oranıyla geldi. Resmi olmayan sonuçlara göre, Rize merkezde belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Rahmi Metin kazandı. 2014 yerel seçimlerinde Rize’den yüzde 67,85 oy oranı alan AK Parti, bu seçimlerde oranı yükselterek yüzde 72,71’e çıktı. Rize’de Güneysu Belediye Başkanlığı seçimlerini Cumhur İttifakı adayı Rıfat Özer, Ardeşen Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Avni Kahya, Pazar Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Ahmet Basa, İyidere Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Saffet Mete, Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Osman Haşimoğlu, Hemşin Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Halim Kazım Bekar, Kalkandere Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Kenan Yıldırım, Çayeli Belediye Başkanlığı seçimlerini MHP adayı İsmail Hakkı Çiftçi, Derepazarı Belediye Başkanlığı seçimlerini MHP adayı Selim Metin, İkizdere Belediye Başkanlığı seçimlerini MHP adayı Hakan Karagöz, Fındıklı Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP adayı Ercüment Şahin Çervatoğlu kazandı.

İYİ PARTİ DOĞU KARADENİZ'DE TEK BİR İLÇE ALABİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye’sini resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 64,63 oy oranı ile Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu kazandı. Millet İttifakı’nın adayı Atakan Aksoy’un yüzde 29,51 oy aldığı Trabzon’da Saadet Partisi ise yüzde 3,26’da kaldı. Trabzon’da Cumhur İttifakı’nın dışında 2 ilçe kaybeden AK Parti, ittifakta desteklediği Şalpazarı ve Çarşıbaşı ilçelerini MHP’ye bıraktı. Türkiye’de ilçeler bazında yüzde 82,72 oy oranıyla rekor kırdığı Trabzon’un Hayrat ilçesinde ise bağımsız aday seçimi kazandı. 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmediği için bağımsız olarak seçime giren Mehmet Nuhoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi yüzde 52,43 oy oranı ile seçimi kazandı. Trabzon’da AK Parti’den CHP’ye Beşikdüzü ilçesi geçerken, CHP’den AK Parti’yi ise Düzköy ilçesi geçti. İYİ Parti ise Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sadece Trabzon’un Yomra ilçesini kazandı.

GÜMÜŞHANE'DE MHP 4 İLÇEYİ ALDI

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP)31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde en fazla ilçe kazandığı il Gümüşhane oldu. Şiran, Torul, Köse ve Kürtün ilçelerinde vatandaşlar oy haklarını MHP’den yana kullandı. AK Parti’nin Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen, resmi olmayan sonuçlara göre oylarının yüzde 49,16’sını alarak güven tazeledi. AK Parti’nin 4 ilçe kaybettiği Gümüşhane’de sadece Kelkit ilçesi AK Parti’nin adayını destekledi.



