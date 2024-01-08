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        Haberler Gündem AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şahin Şerifoğulları biyografisi

        AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şahin Şerifoğulları biyografisi

        31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları oldu. Başkan adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Peki, AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Şahin Şerifoğulları biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 16:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:03
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        Şahin Şerifoğulları kimdir?
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        31 Mart yerel seçimlerinde oy verecek olan birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında Şahin Şerifoğulları yer aldı. Konuyla ilgili araştırılan: "AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şahin Şerifoğulları biyografisi" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

        1980 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Şahin Şerifoğulları Elazığ İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi alan Şerifoğulları, BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde 3 yıl süreyle uzman olarak çalıştı. Akaryakıt istasyonları ile inşaat ve güneş enerjisi sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yaptı.

        Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Üyeliği ve Tügva Elazığ İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Şahin Şerifoğulları, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde, AK Parti Genel Merkezi tarafından Elazığ 5. Sıra milletvekili adayı gösterildi ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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