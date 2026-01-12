AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde millet tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Silivri'den habersiz siyasi espri bile yapamayanların, halkın yarısından fazlasının oyunu almış Devlet Başkanı üzerinden demokratik meşruiyet tartışması açmaya kalkması gerçekten trajikomik bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde millet tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Silivri'den habersiz siyasi espri bile yapamayanların halkın yarısından fazlasının oyunu almış Devlet Başkanı üzerinden demokratik meşruiyet tartışması açmaya kalkması gerçekten trajikomik bir durumdur. Her yurt dışına çıktıklarında diplomatik mahcubiyetle yurda dönenlerin, uluslararası ilişkilerde liderler diplomasisinin en etkili ismi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na laf etmelerinin milletimiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur."