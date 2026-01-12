Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halk tarafından doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayarak, CHP lideri Özgür Özel'in meşruiyet eleştirilerini "trajikomik" olarak niteledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 23:21 Güncelleme: 12.01.2026 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efkan Ala'dan Özgür Özel'e tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde millet tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Silivri'den habersiz siyasi espri bile yapamayanların, halkın yarısından fazlasının oyunu almış Devlet Başkanı üzerinden demokratik meşruiyet tartışması açmaya kalkması gerçekten trajikomik bir durumdur." ifadelerini kullandı.

        Ala, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde millet tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Silivri'den habersiz siyasi espri bile yapamayanların halkın yarısından fazlasının oyunu almış Devlet Başkanı üzerinden demokratik meşruiyet tartışması açmaya kalkması gerçekten trajikomik bir durumdur. Her yurt dışına çıktıklarında diplomatik mahcubiyetle yurda dönenlerin, uluslararası ilişkilerde liderler diplomasisinin en etkili ismi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na laf etmelerinin milletimiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yenibosna D-100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

         Bahçelievler Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikameti Yenibosna mevkiinde saat 08.00 sıralarında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Trafikte ise yoğunluk oluştu. (DHA)

        #efkan ala
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Askeri seçeneği kullanmaktan korkmuyor"
        "Askeri seçeneği kullanmaktan korkmuyor"
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda