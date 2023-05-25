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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'ten Sena Alkan ile Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'ten Sena Alkan ile Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...


Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sinan Bey'in aldığı oyların analizini iyi yapmak lazım. Biraz protest bir oy. İlk ortaya koydukları duygu; özellikle Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, teröre karşı mücadele, siyasette terörün gölgesinin olmaması konusunda ortak bir eğilim anlaşılıyor. PKK/PYD karşıtlığının yüzde 5.2'nin ana damarını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu oyların Tayyip Erdoğan'a kayış göstereceğini söyleyebiliriz. O kitlenin bir numaralı tercihi terörle mücadele olduğunu, PKK/PYD karşıtlığı olduğunu biliyoruz. Terörle mücadelede çok net mücadelede duran sayın Cumhurbaşkanımızı ana gerekçelerden birisi olduğunu tercih ediyoruz. Bazı HDP'li aktörlerde şunu bile söyleyenler oldu, 'Biz de Suriye'dekiler, Rojava bölgesindekiler gibi büyük kazanımlar elde edeceğiz'. Orada ne kazanım var? Şehirler yıkılmış. Yerel yönetim özerkliğinin Kılıçdaroğlu tarafından açıkça dile getirilmesi. Bazı mitinglerde Apo'ya özgürlük sloganları atılması. Bütün bunlar vatandaşta tedirginlik oluşturdu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'YE BİR KERE ÇAĞRISI OLDU MU?"

Bunların iplerinin kimlerin elinde olduğu bellidir. Emperyalistlerin, vekalet savaşı adı altında terör örgütlerini kullanarak bölgeyi parçalamak istedikleri aşikardır. Çok açık söylüyorum içlerindeki kini artık gizleyemiyorlar. 'Erdoğan iktidarı giderse hepimizi öldürecekler' dedi bir tanesi. Fırsat bu fırsat biz burada Erdoğan'ı bir şekilde indirip Kılıçdaroğlu'na destek verelim dediler. Birtakım FETÖ'cü hesaplar tarafından da aynı durum geçerlidir. Bütün güçleriyle bu seçime asıldılar, Kılıçdaroğlu seçilsin noktasında. Erdoğan'ın karşısında konumlanmış bir başka politik aktör var; Kılıçdaroğlu. Dünyanın sayılı dergilerin, itibarı, tirajı olanlar manşet attılar. Hazırladıkları kapaklar, yazdıkları yazıların hepsi psikolojik harekatıydı. 'Tayyip Erdoğan'ı devrini, sandığa gidin demokrasiye sahip çıkın, 2023'ün en önemli seçimdir' diye yayın yaptılar. Kılıçdaroğlu şunu açık söyleyebilirdi; ey HDP kalkın Kandil'e dönün, PKK/PYD'ye dönün; ey terör örgütleri biz PKK'nın Kürt halkı üzerindeki baskısını kabul etmiyoruz, diye bir kere HDP'ye çağrısı oldu mu? Oradan gelen desteğe eyvallah diyen, o destekten medet uman bir aday olduğunu da unutmayın. Aynı şeyi FETÖ hesapları için de söyleyebilirim.

Ayrıntılar geliyor...

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