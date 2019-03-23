AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut’un organize ettiği ziyarette konser veren Türk müziğin billur sesi Aylin Şengün Taşçı, huzurevi sakinlerine keyifli bir gün yaşattı.

Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve gelini Seda Yıldırım ile birlikte katıldığı ziyaret sırasında 92 yaşındaki gazeteci Selma Selçuker'in de yaş gününü kutladı.

Keyifli anların yaşandığı konser sırasında sırasında Binali Yıldırım sürpriz yaparak Aylin Şengün Taşçı ile ‘Aziz İstanbul’ eserini söyledi. Alkış alan Yıldırım, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsüne de eşlik etti.

GELİNİ SESİYLE BEĞENİ TOPLADI

Konserin finalinde Binali Yıldırım’ın gelini Seda Yıldırım da, Semiha Hanım’ın en çok sevdiği “Kapat gözlerini kimse görmesin” eserini Taşçı ile birlikte seslendirdi. Türk sanat müziğine oldukça ilgisi olan Seda Yıldırım, duru sesiyle büyük beğeni topladı.