AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Aday olmayacağım

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat'ta yapılacak il kongresinde aday olmayacağını duyurdu.

Kabaktepe, X hesabından yaptığı açıklamada "AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in mevcut başkan Kabaktepe'nin yerine İstanbul İl başkanı olması bekleniyor. ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR? Lokman Çağırıcı'nın sağlık sorunları nedeniyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından 2022 Nisan ayında belediye meclisinde yapılan seçimde başkan olan Abdullah Özdemir, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, 1983 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında, Yüksek Lisans yaptı.

Siyasete, Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda çalışarak başladı. 2007 - 2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Özdemir, düşünce kuruluşu SETA ile Washington’da, Uluslararası ve Orta Doğu siyaseti üzerine eğitim aldı. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda çalıştı. 2014 yılında, AK Parti’den İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilerek bu dönemde; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı.

2019 yılında, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçilerek 5 yıl boyunca İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde; belediye başkanlığı görevine getirilen Abdullah Özdemir, en genç belediye başkanlarından biri oldu. 31 Mart 2024'teki yerel seçimi de kazanan Özdemir, evli ve iki çocuk babası.