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Türkiye, 2023 seçimlerine giderken en çok seçmenin bulunduğu İstanbul'da da partilerin çalışmaları hızlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da seçim startını verdi...

İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve il yöneticileri bu hazırlıklar sırasında Ciner Medya Grubu’nu ziyaret etti. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Grup yöneticilerinin katıldığı sohbette hem yaklaşan seçimlere yönelik hazırlıklar hem de güncel konular ele alındı.

(Soldan sağa) Bloomberg HT Genel Müdürü Alican Türkoğlu, Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Yeşilkaya, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Emin Saraç, Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Güngör, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin ve Show TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık.