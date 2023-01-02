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AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi netleşti! AK Parti İstanbul milletvekili adayları isimleri

AK Parti İstanbul milletvekili adayları listesi paylaşıldı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Genel Seçimlere kısa bir süre kala AK Parti, İstanbul milletvekili aday listesini duyurdu. Listede yüzde 65 oranında değişikliğe gidildiği açıklandı. İşte 14 Mayıs 2023 AK Parti İstanbul milletvekili adayları tam isim listesi...

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  • AK Parti İstanbul milletvekili adayları: 14 Mayıs 2023 1. 2. ve 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekilleri aday listesi

    Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin ardından seçim beyannamesi hazırlıklarında da sona gelindi. AK Parti, seçim beyannamesi, 11 Nisan 2023 Salı günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak. İşte 14 Mayıs 2023 28. Dönem Genel Seçimleri AK Parti İstanbul milletvekili adayları listesi...
  • AK Parti İstanbul milletvekili adayları: 14 Mayıs 2023 1. 2. ve 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekilleri aday listesi

    AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. 
  • AK Parti İstanbul milletvekili adayları: 14 Mayıs 2023 1. 2. ve 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekilleri aday listesi

    AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

    İstanbul 1. Bölge 1. Sıra - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

    İstanbul 1. Bölge 6. Sıra - Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

    İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

    İstanbul 2. Bölge 1. Sıra - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

    İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

    İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
  • AK Parti İstanbul milletvekili adayları: 14 Mayıs 2023 1. 2. ve 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekilleri aday listesi

    AK PARTİ İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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