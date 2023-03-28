Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

AK Parti'li Eroğlu: Hatay Havalimanı sosyal baskı neticesinde oraya yapıldı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Hatay Havalimanı'nın baştan sona tekrar incelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Hatay Havalimanı konusunda ben bakanken Hatay Devlet Su İşleri'nden (DSİ) görüş istendi. Esasen biz de burada havaalanı yapılmasının uygun olmadığını belirtmiştik, onu da açıkça ifade edeyim. Ama Antakya'dan 'Biz İskenderun tarafına havaalanı istemiyoruz, bu tarafa istiyoruz' diye çok büyük bir baskı geldi. Dolayısıyla sosyal baskı neticesinde oraya havaalanı yapıldı. Burası taşkına maruz kalabilir diye DSİ tarafından bazı kanallar da açıldı. Özellikle yağışın havaalanına intikal etmemesi için bunların, etraftaki gerekli ıslahların tekrar bir kontrol edilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi

AK Parti'li Eroğlu: Hatay Havalimanı sosyal baskı neticesinde oraya yapıldı
DHA

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Hatay Havalimanı yapılmadan önce kendisinin buraya havalimanı yapılmasını uygun bulmadığına yönelik görüş bildirdiğini belirterek, "Antakya'dan 'Biz İskenderun tarafına havaalanı istemiyoruz, bu tarafa istiyoruz' diye çok büyük bir baskı geldi. Dolayısıyla sosyal baskı neticesinde oraya havaalanı yapıldı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm yönleriyle araştırılması için kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin de bir sunum gerçekleştirdi. Keskin, depremlerden hemen sonra 6 Şubat- 11 Mart itibarıyla gerçekleştirilen uçuş trafiği hakkında bilgi vererek, "Tahliye amaçlı sivil hava araçlarıyla 6 Şubat- 11 Mart tarihleri arasında 566 bin 282 gelen ve 760 bin 947 giden olmak üzere bölgede toplam 1 milyon 327 bin 229 yolcuya hizmet verilmiştir. 16 bin 411 ton insani yardım malzemesi de deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırılmıştır" dedi.

Deprem bölgesindeki havalimanlarının hasar durumları hakkında da konuşan Keskin, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa GAP havalimanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve kuruluşumuz tarafından yapılan incelemelerde yapısal bir hasar tespit edilememiştir. Kahramanmaraş ve Malatya havalimanlarındaki az hasarlı binaların deprem performans analizi ivedilikle yaptırılacak ve gerekmesi halinde güçlendirme çalışmaları başlayacaktır" diye konuştu.

'PİST EŞİĞİ YAKLAŞIK 1000 METRE KAYDIRILDI'

Hatay Havalimanı'ndaki hasara ilişkin, Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve DHMİ tarafından hasar incelemesi yapıldığını aktaran Keskin, "Yapılan incelemelerde havalimanlarımızdaki üstyapı tespitleri, pist, apron, taksiyolları, çevre güvenlik yolları ve duvarının hasar gördüğü tespit edilmiştir. Hasar gören üstyapı tesislerine deprem performans analizi ivedilikle yaptırılacak. Hasardan dolayı pist eşiği yaklaşık 1000 metre kaydırılmış olup pistte kalan 2 bin 80 metresinde geçici onarım çalışmaları gerçekleştirilerek trafiğe açıldı" dedi.

Keskin, deprem kapsamında yapılan ve yapılmasını öngördükleri harcamanın yaklaşık 3.34 milyar lira olduğunu söyledi.

Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu, Hatay Havalimanı'nın baştan sona tekrar incelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Hatay Havalimanı konusunda ben bakanken Hatay Devlet Su İşleri'nden (DSİ) görüş istendi. Esasen biz de burada havaalanı yapılmasının uygun olmadığını belirtmiştik, onu da açıkça ifade edeyim. Ama Antakya'dan 'Biz İskenderun tarafına havaalanı istemiyoruz, bu tarafa istiyoruz' diye çok büyük bir baskı geldi. Dolayısıyla sosyal baskı neticesinde oraya havaalanı yapıldı. Burası taşkına maruz kalabilir diye DSİ tarafından bazı kanallar da açıldı. Özellikle yağışın havaalanına intikal etmemesi için bunların, etraftaki gerekli ıslahların tekrar bir kontrol edilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

'GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEKTİR'

Depremsellik açısından 28 havalimanının incelendiğini aktaran Keskin, "Bu 28 havalimanında '2007 Yılı Deprem Yönetmeliği'nden önce projelendirilen binaların deprem performans analizleri 2019 yılından itibaren yapılmaktadır. 28 havalimanımızda, güçlendirilmesine ihtiyaç duyulan halihazırda toplam 53 binanın güçlendirme proje ve yapım çalışmaları devam etmekte olup deprem performans analiz çalışmaları devam eden binaların analiz sonuçlarına göre güçlendirme çalışmaları devam edecektir. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip tüm havalimanlarının depreme dayanıklı yapı stokuna sahip olması planlanmaktadır" diye konuştu.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Kayseri'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
GÜNDEM Kayseri'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP kendi amblemi ve adaylarıyla mücadele edecek
GÜNDEM Bahçeli'den 'ortak liste' açıklaması
Çorum'da bir köyde çıkan yangına müdahale ediliyor
GÜNDEM Çorum'da bir köyde çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü
GÜNDEM Balıkesir'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ...
Milli Savunma Bakanlığı MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl olacak?
GÜNDEM MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru detayları
Muğla açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Muğla açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
PKK/KCK'nın 'kadın yapılanması' soruşturmasında 23 kişiye dava
GÜNDEM PKK/KCK'nın 'kadın yapılanması' 23 kişiye dava
VERGİ AFFI YASALAŞTI: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! 2023 Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir ve son durum nedir?
GÜNDEM Vergi yasalaştı! Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme ...
YKS GEÇ BAŞVURULARI başladı mı? 2023 YKS geç başvurusu nasıl, nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
GÜNDEM YKS geç başvuruları başladı mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.