AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Mersin'de 1. sıradan aday gösterildi.