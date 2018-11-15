Olay, saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1280 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in İsviçre’de yaşayan amcası Recep Eser, 3 gün önce Karaman'daki evine geldi. Yalnız yaşayan Eser'den haber alamayan yakınları bugün polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler tarafından Recep Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler evde yaptıkları ilk incelemede boş ilaç kutularına rastladı.

DHA'nın haberine göre, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Eser'in cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyarak Eser'in evinin önüne gelen AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ve yönetim kurulu üyeleri yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ