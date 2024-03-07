AK Parti Pendik Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Cin Habertürk'te soruları yanıtladı

Pendik Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Cin, Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı. Cin'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

2019 senesinde göreve başladığımızda teknik arkadaşlarla karar verdik. Mülkiyet, plan uygulamaları ile meseleleri 2 yılda bitirmek kararı aldık. Şu anda Pendik sınırları içinde plan çalışmalarımız sonlanma noktasına geldi. Kentsel dönüşümle ilgili yerel yönetimlerin en önemli konuları bunlar. Şu anda büyükşehir başkan adayımız Murat Bey çok ciddi kampanya başlatıyor. Yerel yöneticiler olarak plan, mülkiyet ve uygulama çalışması yapmamışsanız bunun bir anlamı kalmıyor. Biz şu anda Pendik'te bunu yüzde 95 tamamlamış durumdayız. Şu anda Pendik'in yapı stokuna baktığımızda 343 bin bağımsız bölüm var. Bunun yüzde 46'sı 2000 öncesinde yapılmış ve riskli binalar. Pendik'te çalışmalarımız öncelikle olarak çarşı olarak adlandırdığımız bölgede plan çalışmalarımızı bitirdik. Yeni dönemde hem Murat Kurum Başkanımız hem de Çevre Şehircilik Bakanlığımızla burayı tamamlayacağız.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇALIŞMALAR SON AŞAMADA"

Hangi bölgede kaç kat olacakla ilgili Cumhurbaşkanımızın kesin kararı var. Özellikle yükseklik alanda dikkat edilmesiyle ilgili karar var. Şu an Pendik'te bu konuda sıkıntı yaşayacağımız bir bölge yok. Şu anda Pendik ilçe sınırları içinde dikeyle ilgili sorunumuz yok. Yatay büyümeyle ilkesel kararlarımızı uygulayacağız. Kentsel dönüşümle ilgili plan çalışmalarımız son aşamada. Vatandaşlarımızın binalarının yenilenmesiyle ilgili süreci başlatmak istiyoruz. Merkezde otopark sorunumuz var. Orada ada bazlı dönüşüm olursa orada avantajlar sağladık mülkiyet sahiplerine. Hem otopark sorunu çözeceğiz hem de vatandaşın binasının yenilenmesine katkı sunmuş olacağız.