Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti Pendik Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Cin Habertürk'te soruları yanıtladı - Gündem haberleri

        AK Parti Pendik Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Cin Habertürk'te soruları yanıtladı

        Habertürk'te soruları yanıtlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Hangi bölgede kaç kat olacakla ilgili Cumhurbaşkanımızın kesin kararı var. Özellikle yükseklik alanda dikkat edilmesiyle ilgili karar var. Şu an Pendik'te bu konuda sıkıntı yaşayacağımız bir bölge yok" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 20:55 Güncelleme: 07.03.2024 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Pendik yatay büyüyecek"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Pendik Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Cin, Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı. Cin'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

        2019 senesinde göreve başladığımızda teknik arkadaşlarla karar verdik. Mülkiyet, plan uygulamaları ile meseleleri 2 yılda bitirmek kararı aldık. Şu anda Pendik sınırları içinde plan çalışmalarımız sonlanma noktasına geldi. Kentsel dönüşümle ilgili yerel yönetimlerin en önemli konuları bunlar. Şu anda büyükşehir başkan adayımız Murat Bey çok ciddi kampanya başlatıyor. Yerel yöneticiler olarak plan, mülkiyet ve uygulama çalışması yapmamışsanız bunun bir anlamı kalmıyor. Biz şu anda Pendik'te bunu yüzde 95 tamamlamış durumdayız. Şu anda Pendik'in yapı stokuna baktığımızda 343 bin bağımsız bölüm var. Bunun yüzde 46'sı 2000 öncesinde yapılmış ve riskli binalar. Pendik'te çalışmalarımız öncelikle olarak çarşı olarak adlandırdığımız bölgede plan çalışmalarımızı bitirdik. Yeni dönemde hem Murat Kurum Başkanımız hem de Çevre Şehircilik Bakanlığımızla burayı tamamlayacağız.

        "KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇALIŞMALAR SON AŞAMADA"

        Hangi bölgede kaç kat olacakla ilgili Cumhurbaşkanımızın kesin kararı var. Özellikle yükseklik alanda dikkat edilmesiyle ilgili karar var. Şu an Pendik'te bu konuda sıkıntı yaşayacağımız bir bölge yok. Şu anda Pendik ilçe sınırları içinde dikeyle ilgili sorunumuz yok. Yatay büyümeyle ilkesel kararlarımızı uygulayacağız. Kentsel dönüşümle ilgili plan çalışmalarımız son aşamada. Vatandaşlarımızın binalarının yenilenmesiyle ilgili süreci başlatmak istiyoruz. Merkezde otopark sorunumuz var. Orada ada bazlı dönüşüm olursa orada avantajlar sağladık mülkiyet sahiplerine. Hem otopark sorunu çözeceğiz hem de vatandaşın binasının yenilenmesine katkı sunmuş olacağız.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pendik
        #Ahmet Cin
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?