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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 1915 Olayları açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanıyacağının konuşulması üzerine Twitter'dan bir açıklama yayımlayarak, "Siyaset ve diplomasi tarihsel tartışmaları kışkırtmamalıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 1915 Olayları açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 1915 Olayları açıklaması
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HABERTURK.COM

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset ve diplomasi tarihsel tartışmaları kışkırtmamalıdır. Siyaset ve diplomasinin görevi tarihe ait tartışmaların bugünü ve geleceği rehin almasını engellemektir. Siyasetçiler kendilerini tarihçilerin yerine koyarsa, görevlerini yapmamış olurlar.

Siyaset ve diplomasi, tarihi bugün ve gelecek için bir vizyona dönüştürmelidir. Tersini yaparsa tarihin istismarı, geleceğin mengenesi olur. Siyaset ve diplomasi köprü kurduğu sürece başarılıdır. Duvar örmeye başlarsa başarısızdır.

Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu akşam bir paylaşım yaparak, 1915 olaylarına ilişkin, "Tarihi dar bir siyasi gündem için kötüye kullanmak ne geçmişe ne de bugüne yardımcı olur. Kimsenin ortak acımızı ve tarihimizi manipüle etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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