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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Habertürk'e konuştu: Buna müsaade edilmesi teröre destektir

İsveç'te, terör örgütü PKK sempatizanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini asarak hedef almasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'e konuştu. Çelik, "Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin hayatına kast eden modelleme yapılması, buna müsaade edilmesi, terör eylemine destektir" ifadelerini kullandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Habertürk'e konuştu: Buna müsaade edilmesi teröre destektir
HABERTURK.COM

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asıp, bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmasına sert tepki gösterdi.

Çelik şöyle konuştu:

Bir ayrım yapmak isterim. Bu eylemde doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının hayatına kasteden bir modelleme yapılıyor. Bu bir terör propagandası değildir, doğrudan terör eylemidir. Bu İsveç'in NATO'ya üyelik talebi sözkonusu olduğundan beri ikili, üçlü Türkiye-İsveç arasında müzakereler yürüttü. İsveç birtakım taahhütlerde bulundu. Bir iki kere bu terör örgütlerinin meydan okuyan, propaganda yapan eylemleri sözkonusu oldu. Biraz zaman geçtikten sonra tekrar eylem sözkonusu oldu. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin hayatına kast eden modelleme yapılması, buna müsaade edilmesi, terör eylemine destektir. Yakın zamanda Başbakan 'bazı talepleri yerine getiremiyoruz' gibi bir şey demişti. NATO'ya üye olmak isteyeceksiniz, ama aynı zamanda ülkenizde terör örgütü bir NATO ülkesine her türlü eylemi yapacak. Bütün bunların içerisinde NATO'nun kollektif savunma örgütü olarak toplantılarında 'teröre karşı nasıl mücadele ederiz' diye ortak tutum geliştirmeye çalışacağız.

"BUNU DEĞERLENDİRMESİ GEREKEN TÜRKİYE DEĞİL İSVEÇ'TİR"

Yeterince NATO içerisinde terör örgütlerine destek ver devletler var. Bunlara yenisini eklemenin NATO'ya geleceği açısından hiçbir katkısı yok. Burada tüm müzakereler sürerken İsveç'in daha ciddi tedbirler alması. Terör konusunda daha tutarlı, etkili yaklaşımlar göstermesi gerekirken, şimdi ise doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın hayatına kas eden, bütün kazanımları berhava eden bir durum. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde AB üyeliğini, NATO üyeliğini engellemeye çalışan aşırı sağ, faşist organlar var. Şimdi demokrasileri baltalamak, AB'yi zayıflatmak, NATO süreçlerini baltalamak için bu eylemleri yapabilirler. Zaten baştan beri Türkiye'nin uyarısı da bu. Müzakereler geçen hafta başlamış olsa, birdenbire bu eylemler ortaya çıksa cümleyi böyle kurmayız. Terör örgütü defalarca eylem yaptı, 'bu eylemlere ciddi tedbir almanız lazım' diye uyardık. Eğer İsveç, bu eylemin NATO üyeliğini tehdit olarak düşünüyorsa o zaman bunu değerlendirmesi gereken Türkiye değil, İsveç'tir. O zaman burada daha büyük problem var demektir. İsveç'in ulusal güvenliği, kamu düzeni ve demokrasi açısından bir problem var demektir. Bu tedbiri almaları gerekiyor.

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