AK Parti MYK toplantısı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar...

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Netanyahu çapraz soruda 1788 kere 'bilmiyorum, hatırlamıyorum' diyor. Yani kendi ülkesinde ağır şekilde her türlü usulsüzlük, yolsuzluktan yargılanan birisi insan öldürerek, katliam gerçekleştirerek, soykırım siyasetine imza atarak kendi kişisel durumunu kurtarmaya çalışıyor. Maalesef dünya bunu izliyor. Eninde sonunda bu soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak ve bu şebeke uluslararası mahkemelerde yargılanacak. Bugün Batı'da bir ülkede öğrenci, sanatçılar Filistin bayrağı açtılar. Diyorlar ki 'Bu herhangi bir devletin bayrağı gibi düşünmeyin bunu, şu anda yeryüzünde en asil duruşu ortaya koyan insanlığın bayrağı" deniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi ve bütün platformlarda en güçlü şekilde Filistin davasını gündeme getirmesiyle ortaya koyduğu hareketlilik, eninde sonunda galip gelecek. Gazze halkı en kısa zamanda daha huzurlu bir şekilde bayrama kavuşacak diyoruz. Bu zulmün altında bayram kutlamak çok anlamlı değil. Yeryüzünde bayram kutlanacaksa, bayramla ilgili tebrik gönderilecekse ülkemizde şehit ailelerimizin ve gazi ailelerimizin bayramı ve Gazze'de bunu hak eden soylu insanların, asil kadınlarının ve bütün halkın bayramı mübarek olsun diyoruz.

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"RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI İLE HAYATA GEÇECEK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hayata geçecek. Kuşkusuz onun prosedürü var. Cumhurbaşkanlığı makamının prosedürü var. Takip ediyoruz. Siyasi olarak bayram öncesinde yasanın çıkarılmasıyla ilgili konu bu şekildeydi. Teknik süreci var, şu an bağlayıcı bir şey demeyeyim. Yaşlılar, kadın ve çocuklarla ilgili düzenlemeler var. İnşallah en kısa zamanda bu sonuca kavuşması ortaya çıkar.

CHP İLE BAYRAMLAŞMA OLACAK MI?

Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı. Fakat CHP kendileri bir açıklama yapmışlar. 'Hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız' diye. Bizim de kendileriyle bayramlaşmamız sözkonusu olmayacak. Bayramlar herşeyin paranteze alındığı, o günlerin anlamlı geçirdiği günler. CHP kimseyle bayramlaşmama kararı almış. Biz genel başkan yardımcımız Belgin hanım ve heyetler vasıtasıyla bayramlaşmayı sürdüreceğiz. Biz bütün vatandaşlarımız ve CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİ SOMUT OLARAK TAM VE EKSİKSİZ GERÇEKLEŞMELİDİR"

SDG'deki ismin 'Türkiye'deki yetkililerle teması var' ifadesini biz de gördük. Sürecin adı PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesidir. Bu söylem olarak kalmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde ifade ettiler. PKK terör örgütünün bütün şubeleri, uzantıları ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir. PKK'nın uzantılarından ne kastediliyor. Suriye'de SDG, İran'da PEJAK ve benzeri yapılanmalar. Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde illegal yapılarla terörün finansmanı işlemektedir. Bu terörün ideolojisini yaymakla ilgili birtakım oluşumların kendisini feshetmesi gerekmektedir. Konu terör örgütünün bütün şubeleri ile kendini feshetmesidir. Net bir şey söyledik; 'bununla ilgili olarak silah bırakma süreci tam ve eksiksiz gerçekleştirilmeli bu da Türkiye'nin kuracağı mekanizmalarla teyit edilecektir'. MİT ve TSK'nın terör örgütü silah bırakıyor mu, bırakıyorsa ne düzeyde bırakıyor? Bununla ilgili mekanizmalar hazır. Çok ayları geçmeyen zaman dilimi içinde bu silahların teslim edilmesi konusunda somut, kapsamlı ilerleme görmek istiyoruz.