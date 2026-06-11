AK Parti’den Milli Takım ve tüm taraftarlara hediye şarkı: 'Siz Hepiniz Biz Türkiye'

AK Parti Sözcüsü: "Katliamcı şebekenin yalanlarına kimse inanmıyor"

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve üyeleri açıklama yapmayı adet haline getirdiler." diyen Çelik, "Buradan anlıyoruz ki Cu... Daha Fazla Göster AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve üyeleri açıklama yapmayı adet haline getirdiler." diyen Çelik, "Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını an be an izliyorlar. Birincisi Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var 'İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur' diyor. Bu dünyanın en büyük yalanıdır. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı ordu olduğuna inanacak hiç kimse yoktur. Siyonizm hastalığına kapılmamışsa o ordunun soykırımı karşısında o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak bir tane Yahudi de yoktur." ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca, "İran'a saldırdıklarında İran ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kendileri için lejyoner olarak kullanmaya çalmıştılar. Kürt kardeşlerimiz tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Bunu baz en Araplarla ilgili Dürzi, Nusayri, Alevi, Şii kardeşlerimizle ilgili yapıyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına kimse inanmıyor." açıklamasında bulundu Daha Az Göster