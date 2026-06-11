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        Haberler Gündem AK Parti’den Milli Takım ve tüm taraftarlara hediye şarkı: 'Siz Hepiniz Biz Türkiye'

        AK Parti’den Milli Takım ve tüm taraftarlara hediye şarkı: 'Siz Hepiniz Biz Türkiye'

        AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığınca 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, A Milli Futbol Takımı ve taraftarlara armağan edilen "Siz Hepiniz Biz Türkiye" şarkısı yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 20:11 Güncelleme:
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        Milli Takım ve taraftarlara hediye şarkı

        AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen çalışma, Türkiye'nin ortak heyecanını, birlik ruhunu ve milli gururunu müziğin evrensel diliyle buluşturuyor.

        Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, aranjörlüğünü ve seslendirmesini Ceyhun Çelik'in gerçekleştirdiği eser, Türk halk müziğinin sevilen türkülerinden Hadi Gülüm Yandan Yandan'ın, Milli Takım coşkusuna ve tribün atmosferine uygun şekilde yeniden yorumlanmasıyla hazırlandı.

        Eser için hazırlanan özel klipte, ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan futbolcuların sahadaki mücadeleleri, taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosfer ve milletçe yaşanan sevinç anları bir araya getirildi.

        Klipte ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol sahalarından görüntülerine ve milli heyecanı paylaşan taraftarların coşkusuna yer verildi.

        Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'a moral ve destek vermeyi amaçlayan eser, Türkiye'nin gücünü, inancını ve ortak sevincini yansıtan özel bir çalışma olarak hazırlandı.

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        #Siz Hepiniz Biz Türkiye
        #Milli takım şarkısı
        #haberler
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