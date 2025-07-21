Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç: Mehmet Murat Çalık tutuksuz yargılanmalı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: Mehmet Murat Çalık tutuksuz yargılanmalı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sağlık durumu göz önüne alınarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.07.2025 - 20:46 Güncelleme: 21.07.2025 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç: Çelik tutuksuz yargılanmalı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yalnızca hukuki değil, vicdani boyutun da gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

        Trabzon’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Genç, şu ifadeleri kullandı:

        "SAĞLIK DURUMU GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA TUTUKSUZ YARGILANMALI"

        “Mehmet Murat Çalık başkanımız bizim hemşehrimiz, Maçkalı. Çocukluğundan beri tanırım. Geçmişte ciddi bir rahatsızlık geçirmişti, şimdi de benzer bir durumla mücadele ediyor.

        Hukukçu kimliğimle de ifade ediyorum: Henüz hakkında hüküm verilmemiş, yargılaması devam ediyor. Hatta hüküm giymiş olsa bile, mevcut sağlık durumu göz önüne alındığında tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hukuk, sadece kanunlardan ibaret değil; aynı zamanda vicdanları da tatmin etmelidir.

        Umuyorum ki adli tıp süreci hızla tamamlanır, bir taraftan yargılama tutuksuz biçimde devam ederken diğer taraftan başkanımız şifa bulur. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar Haberi Görüntüle

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ahmet Metin Genç
        #Mehmet Murat Çalık
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde