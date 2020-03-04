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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar görüşmeye ilişkin, "Amacımız siyasi çözüm ve barıştır. Bu husus bir kez daha Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelecek.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk ve Rus kuvvetlerinin Suriye’de karşı karşıya gelme ihtimalini değerlendirerek, 6 Mart’ta yapılacağı iddia edilen İdlib konulu dörtlü zirvenin gerçekleşmeyeceğini söylemişti.

Rusya lideri Putin, Rusya'nın kimseyle savaşa girmeyi planlamadığını, ancak diğer ülkeleri Moskova ile ihtilafa girmekten caydırmak istediğini söylemişti.