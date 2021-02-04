EPDK, bugün haftalık olağan toplantısını gerçekleştirecek. Kurul, akaryakıtta devletin milyarlarca lira vergi kaybına yol açan “fatura ticareti”nin önünü kesmek için dağıtım şirketi lisans iptalini içeren kararlar alıyor.

ÖNCE DENETİM, SONRA İPTAL



EPDK, bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin, milyonlarca litre akaryakıtı satmış gibi göstererek “naylon fatura” düzenlediğini, vergi kaçakçılığına aracı olduklarını belirledi.

Kurum, akaryakıt satış hareketlerinin anlık olarak izlendiği sistemin de sunduğu olanakla gerçekleştirdiği denetimlerde, çok sayıda dağıtım şirketinin bu tür yasa dışı yollara başvurduğunu belirledi. EPDK’nın, 8 dağıtım şirketinin lisansını, “yanlış ve yanıltıcı bilgi verme” kapsamına aldığı ve iptal ettiği belirtiliyor.

Kurul’un, bugün de 6-7 dağıtım şirketinin lisansını iptal etmesi bekleniyor.

SAYI YARI YARIYA DÜŞTÜ



Dağıtım şirketi sayısı geçen yıl 100’ün üzerindeydi. Bu şirketlerden bazılarının, yıllık 60 bin ton beyaz ürün (motorin ve benzin) satma koşulunu yerine getirmediği için lisansları iptal edildi.

Bazılarının lisansı da “kaçakçılık” sürecine uzanan tartışmalı uygulamalar üzerine iptal edildi. Bu iptallerle birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren dağıtım şirketi sayısı 54’e kadar düştü. EPDK’nın, beklenen yeni iptal kararları sonrasında bu sayı, 50’nin altına inecek.

MİLYARLARCA LİRA KAYIP



Petrol sektörü, akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ya da fatura ticareti dolayısıyla devletin vergi kaybının milyarlarca liraya ulaştığını belirterek, “Bir yandan devlet vergi kaybına uğruyor. Diğer yandan da bu tür yasa dışı uygulamalar rekabete dayalı sağlıklı bir pazarın oluşumunu engelliyor. Şehirlerarası yollarda gördüğünüz ‘ucuz akaryakıt’ mesajlı reklamlar bunun bir sonucudur. Bir bayi motorinin litresini 7 liradan satarken, diğerinin 5 liradan satması normal bir ticaret mantığı içinde açıklanamaz” dedi.