        Haberler Bilgi Ekonomi AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: 20 Nisan 2026 benzin ve motorin fiyatları: İndirim, zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel liste

        Araç sahipleri dikkat! 20 Nisan’da benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte güncel rakamlar

        Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri 20 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla araç sahiplerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Brent petrol fiyatlarındaki sert dalgalanma sonrası benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir zam ya da indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar yakından takip ediliyor. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorine zam var mı? İşte 20 Nisan 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları…

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:39 Güncelleme:
        Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. 20 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olup olmadığı milyonlarca araç sahibi tarafından araştırılıyor. Peki, 20 Nisan 2026 benzin ve motorin fiyatları: İndirim, zam var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel liste

        BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM YADA ZAM VAR MI?

        Akaryakıt fiyatlarına Türkiye'de genel bir zam veya indirim beklenmiyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 62.56 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.45 TL

        LPG litre fiyatı: 34.39 TL

        ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

