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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam! 3 Şubat güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. 2 Şubat motorin indirimin ardından 3 Şubat günü motorin fiyatlarına bir indirim daha geldi. Öte yandan LPG fiyatlarına ise zam yapıldı. İşte, 3 Şubat Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi...

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  • Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam! 3 Şubat 2023 Cuma Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Brent petrol ve döviz piyasalarında yaşanan gelişmeler beraberinde akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getirdi. 2 Şubat itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 2 kuruş indirim gelmişti. 3 Şubat Cuma günü itibarıyla motorin fiyatlarına indirim, LPG fiyatına ise zam geldi. İşte, 3 Şubat 2023 akaryakıt zammı sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları...
  • Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam! 3 Şubat 2023 Cuma Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Motorin fiyatlarına 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim geldi.
  • Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam! 3 Şubat 2023 Cuma Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    MOTORİN FİYATLARINA İKİNCİ İNDİRİM!

    3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra geçerli olmak üzere motorinde 65 kuruş daha indirim geldi.
  • Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam! 3 Şubat 2023 Cuma Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    LPG'YE ZAM GELDİ!

    3 Şubat Cuma gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,07 TL fiyat artışı yapıldı.

     
  • Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam! 3 Şubat 2023 Cuma Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 3 ŞUBAT 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,07 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,72TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,73 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam! 3 Şubat 2023 Cuma Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,13 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,77 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,99  TL
  • Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam! 3 Şubat 2023 Cuma Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,37 TL

    Motorin fiyatı: 22,06 TL

    LPG fiyatı: 11,99 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam! 3 Şubat 2023 Cuma Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,29 TL

    Motorin fiyatı: 22,13 TL

    LPG fiyatı: 11,79 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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