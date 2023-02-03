Brent petrol ve döviz piyasalarında yaşanan gelişmeler beraberinde akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getirdi. 2 Şubat itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 2 kuruş indirim gelmişti. 3 Şubat Cuma günü itibarıyla motorin fiyatlarına indirim, LPG fiyatına ise zam geldi. İşte, 3 Şubat 2023 akaryakıt zammı sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları...