Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Orta Doğu'da patlak veren ABD-İsrail ve İran hattında karşılıklı saldırıların ardından brent petrolde 100 dolar barajı aşıldı. Öte yandan ülkemizde ise akaryakıt fiyatlarındaki artışın önüne geçilmek üzere eşel mobil sistemi devreye alındı. Eşel mobil sonrası akaryakıta ilk zam 5 Mart tarihinde gelmişti. Akaryakıt fiyatına bir zam daha geleceği öne sürüldü. Peki, Benzine ve motorine zam mı geliyor? İşte 9 Mart benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları...