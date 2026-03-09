Akaryakıtta çifte zam beklentisi! 9 Mart benzine ve motorine zam mı geliyor?
ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan savaş brent petrolün yükselmesine sebep oldu. Brent petrolde yaşanan artış akaryakıtta zam beklentisi oluşturdu. Macquarie stratejisti Vikas Dwivedi, "Hürmüz Boğazı'nın birkaç hafta kapalı kalması, petrol fiyatlarını 150 doların üzerine taşıyabilecek bir domino etkisi yaratabilir" değerlendirmesinde bulundu. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, 9 Mart benzine ve motorine zam mı geliyor? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile 9 Mart 2026 Pazartesi benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Orta Doğu'da patlak veren ABD-İsrail ve İran hattında karşılıklı saldırıların ardından brent petrolde 100 dolar barajı aşıldı. Öte yandan ülkemizde ise akaryakıt fiyatlarındaki artışın önüne geçilmek üzere eşel mobil sistemi devreye alındı. Eşel mobil sonrası akaryakıta ilk zam 5 Mart tarihinde gelmişti. Akaryakıt fiyatına bir zam daha geleceği öne sürüldü. Peki, Benzine ve motorine zam mı geliyor? İşte 9 Mart benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları...
BEZİNE VE MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?
Sektör kaynaklardan edinilen bilgiye göre 10 Mart Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine ise 1 lira 54 kuruş zam geleceği öne sürüldü.
Eşel mobil sistem nedeniyle motorinde zammın 53, benzinde ise 39 kuruş olması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 59.89 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 64.70 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 59.73 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 64.54 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 29.89 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 65.81 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 61.13 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 66.09 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.29 TL