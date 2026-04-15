Akaryakıtta tabela tekrar değişti! Motorine zam mı geldi? 15 Nisan akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıta indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak motorin litre fiyatına 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 35 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Gelen indirimin ardından, motorine zam geldi. Peki, "Motorine zam mı geldi, benzin ve LPG'ye indirim ya da zam gelecek mi?" İşte 15 Nisan 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Akarkayıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıtta araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Motorine gece yarısından geçerli olmak üzere bir zam geldi. Peki, Motorine zam mı geldi? 15 Nisan benzin ve LPG'ye indirim ya da zam gelecek mi? İşte benzin, mazot, LPG litre fiyatı...
MOTORİNE (MAZOTA) ZAM MI GELDİ?
15 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 3,33 zam geldi.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
14 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde 4,35 TL indirim gelmişti.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.63 TL/LT
Motorin: 75.60TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.49 TL/LT
Motorin: 75.46 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
ANKARA
Benzin: 63.61 TL/LT
Motorin: 76.72 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT