        Akaryakıtta tabela tekrar değişti! Motorine zam mı geldi? 15 Nisan Çarşamba Benzin ve LPG'ye indirim ya da zam gelecek mi?

        Akaryakıtta tabela tekrar değişti! Motorine zam mı geldi? 15 Nisan akaryakıt fiyatları

        Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıta indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak motorin litre fiyatına 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 35 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Gelen indirimin ardından, motorine zam geldi. Peki, "Motorine zam mı geldi, benzin ve LPG'ye indirim ya da zam gelecek mi?" İşte 15 Nisan 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 00:27 Güncelleme:
        1

        Akarkayıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıtta araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Motorine gece yarısından geçerli olmak üzere bir zam geldi. Peki, Motorine zam mı geldi? 15 Nisan benzin ve LPG'ye indirim ya da zam gelecek mi? İşte benzin, mazot, LPG litre fiyatı...

        2

        MOTORİNE (MAZOTA) ZAM MI GELDİ?

        15 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 3,33 zam geldi.

        3

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        14 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde 4,35 TL indirim gelmişti.

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Benzin: 62.63 TL/LT

        Motorin: 75.60TL/LT

        LPG: 34.99 TL/LT

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI

        Benzin: 62.49 TL/LT

        Motorin: 75.46 TL/LT

        LPG: 34.39 TL/LT

        6

        ANKARA

        Benzin: 63.61 TL/LT

        Motorin: 76.72 TL/LT

        LPG: 34.87 TL/LT

        7

        İZMİR

        Benzin: 63.88 TL/LT

        Motorin: 76.99 TL/LT

        LPG: 34.79 TL/LT

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski eşini ve kızını katletmişti! Cani böyle yakalandı!

        İstanbul Zeytinburnu'nda, 19 yaşındaki öz kızını ve bir yıl önce boşandığı eski eşi 39 yaşındaki Türkan Bildik'i silahla öldüren şüpheli 53 yaşındaki Ercan Şevgin, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sultangazi'de saklandığı arkadaşının evinde yakalandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklama
        2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklama
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!