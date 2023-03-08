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Akbank EYT emekli promosyon kampanyası güncellendi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile gözler banka promosyon ödemelerine çevrildi. 2 milyondan daha fazla kişiyi ilgileren EYT düzenlemesi ile promosyon ücretleri güncellenen bankalardan biri de Akbank oldu. Akbank güncel emekli promosyon kampanyasının detaylarını haberimizde derledik. İşte 2023 Akbank EYT emekli promosyon ücreti...

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  • AKBANK EYT EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCEL 2023 | Akbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar promosyonu alacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanların herhangi bir yaş sınırına bağlı olmaksızın emekli olabileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Açıklamalar sonrasında EYT emekli banka promosyon ödemeleri merak ediliyor. Akbank EYT emekli promosyon ödemeleri güncellenmesiyle kampanyanın yeni detaylarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, Akbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...
  • AKBANK EYT EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCEL 2023 | Akbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar promosyonu alacak?

    AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

    Emekli promosyon kampanyası 01-31 Mart 2023 arasında geçerli.

    Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara toplam 4200 lira

    3 bin 500 7 bin 499 lira arasına toplam 4 bin 850 lira

    7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira

    10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.

    *Banka promosyon ödemeleri 8 Mart 2023 verilerini içermektedir. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla promosyon ödemelerinde artış ihtimali oluştu. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.
  • AKBANK EYT EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCEL 2023 | Akbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar promosyonu alacak?

    AKBANK MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Akbank Şubesine gelerek emekli maaşınızı hemen Akbank'a taşıyabilirsiniz.

    PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle ya da Akbank İnternet'teki e-devlet yönlendirmesi aracılığıyla www.turkiye.gov.tr adresine girerek, banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz.

    Akbank müşterisi olup SGK emekli maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız ve maaşınızda promosyon ve kredi blokesi bulunmuyor ise Şubeye gitmenize gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile emekli maaşını bankamıza taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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