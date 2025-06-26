'Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü' sergisi açıldı

Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki en köklü etkinliklerinden biri olan "Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü" sergisi, 43. yılında Akbank Sanat ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle sanatseverlerle buluşturuyor. Bu yıl Ceren Erdem'in küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 27 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

DOSTLUK TEMASI ETRAFINDA ŞEKİLLENEN BİR SERGİ

Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi, bu yıl "dostluk" kavramını merkeze alarak, sanatçıların doğa ve insan olmayan varlıklarla kurdukları ilişkileri sorguluyor. Küratör Ceren Erdem, serginin konsepti ile ilgili olarak "Bu sergide dostluğu yalnızca duygusal bir bağ değil, yaşamsal bir örgütlenme biçimi olarak ele alıyoruz. Başvuran ve seçilen işlerde doğayla ve insan olmayan varlıklarla bağ kurma arzusu açıkça görülüyor. Sergi, dostluğu politik ve ekolojik bir eylem alanı olarak düşünmeye; dayanışma, paylaşım ve ortak varoluşun yeni yollarını birlikte keşfetmeye davet ediyor." dedi.

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Serginin hazırlık sürecine dair de açıklamada bulunan Erdem, "Bu sergiyi kurgularken dostluğu hem kişisel hem de kolektif bir varoluş biçimi olarak düşündük. Doğayla, hayvanlarla, nesnelerle ve insan olmayan varlıklarla kurduğumuz bağların içtenliğini ve gücünü görünür kılmak istedik. Dostluğu, yalnızca bir his değil; dünyayla başka türlü bir ilişki kurmanın, birlikte yaşamanın bir yolu olarak ele alıyoruz." şeklinde konuştu.