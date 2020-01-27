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Akbank'ın ardından Yapı Kredi de ceza aldı

Yapı Kredi, sigortacılık kanununa aykırı davrandığı gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 187.1 milyon lira idari para cezası aldı. Akbank da benzer gerekçeyle 94.7 milyon lira para cezası aldığını açıklamıştı

Yapı Kredi
Reuters

Yapı Kredi Bankası sigortacılık kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 187.1 milyon lira idari para cezası aldı.

YÜZDE 25 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

Banka KAP'a yaptığı açıklamada, idari para cezasını yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödeyeceğini bildirdi. Diğer bir özel banka olan Akbank da, Cumartesi günü benzer gerekçeyle 94.7 milyon lira para cezası aldığını açıklamıştı.

Bankanın KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 12 Aralık 2019'da tebliğ alınan yazısında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 32. maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle Bankamıza idari para cezası verilmesine ve Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 24'ncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigorta aracılığı faaliyetinin altı aya kadar geçici olarak durdurulabileceği konusunda uyarılmasına karar verildiği belirtilmiş, daha sonra konuya ilişkin olarak yaptığımız açıklamaların Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 29'uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda 24 Ocak 2020 tarihli yazısı ile Bankamıza toplam 187.104.850- TL idari para cezası uygulanmasının uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.

Söz konusu idari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ‪17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir."

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