Akbank, müşterilerine geleceğin bankacılık deneyimini yaşatmak üzere başlattığı ‘’Yeni Nesil Akbank’’ programı kapsamında,mobil bankacılık uygulamasını da yeniden tasarladı. Bankanın tasarımda ana felsefesi tüm kanallarında müşterisine ortak bir deneyim sunmak. Teknolojinin tüm sektörlerde çok büyük bir değişim fırsatı yarattığına dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Müşteri ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları da hızlı bir dönüşümden geçiyor. Biz de teknoloji ve insan kaynağımıza önemli yatırımlar yapıyor, geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz. ‘’Yeni Nesil Akbank’ ’programı kapsamında şubelerimiz ile başlattığımız dönüşüm bugün müşterilerimizle temas ettiğimiz tüm noktalara yayılıyor. Dönüşümü, sadece şubeleri ya da mobil bankacılığı değil bankanın bütününü kapsayan bütünsel bir bakışla ele alıyoruz. Çağrı Merkezi ve ATM’lerimizde de aynı dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Diyalog Bankacılığı, Chatbot gibi teknolojilere yatırımımız da devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda, bu bütünsel bakış sayesinde Euromoney tarafından ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ seçildik. Sektöre getirdiği yenilikler, sağlam finansalları, teknolojik alt yapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Akbank, artık sınırlarını aşan global bir marka” dedi.

TASARIM STÜDYOSU KURDU

Binbaşgil, sözlerine şöyle devam etti: “Sadece iş birliklerimiz ve hayata geçirdiğimiz projelerle değil bankamızda gerçekleştirdiğimiz kültürel dönüşümle de rekabet avantajı yaratıyoruz. Tasarım alanında önemli adımlar atarak banka içinde bu kültürü oluşturduk ve günlük çalışma disiplinimizin bir parçası haline getirdik. Banka içinde kurduğumuz tasarım stüdyosu ile tasarladığımız deneyimleri çok hızlı bir şekilde test edebiliyor, sonuçlara göre anlık değiştirebiliyor ve müşterilerimize daha hızlı ulaştırabiliyoruz. Tasarım stüdyomuz sayesinde tüm kanallarımızda hem müşterilerimize hem de çalışma arkadaşlarımıza aynı kalitede deneyim yaşatıyoruz. Yenilikçi yapımız ile geçtiğimiz günlerde yine bir ‘ilk’e imza attık. Türkiye’nin ilk banka iştiraki olan e-para şirketimiz AkÖde’nin ürünü Tosla,gençlerimize yönelik heyecan verici, yenilikçi bir uygulama. Günlük bankacılık işlemlerinin hızlı ve eğlenceli bir şekilde, sosyalleşerek yapılmasına olanak sağlayan Tosla’ya özellikle gençler büyük ilgi gösterdi. Önümüzdeki dönemde yepyeni sürpriz özellikler ile onların da finansal hizmetlerle olan ilişkilerini yeniden tanımlamaya devam edeceğiz. Ülkemiz büyümeye, gelişmeye, devam edecek. Türkiye’ye inanıyoruz. 2018’de 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz. Bankacılığa yeni yaklaşımlar getirmek, yeni teknolojilerle hizmet kalitemizi geliştirmek için yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Özellikle tasarım ve müşteri deneyimi konularında sadece bankacılık sektörüne değil, tüm sektörlere ilham vererek değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

DENEYİMSEL BAĞ KURAN ŞİRKETLER AYAKTA KALACAK

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de, Akbank olarak deneyim tasarımının arkasına yerleştirdikleri akıl ile müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduklarını söyledi. “Dünyanın En İyi Dijital Bankası” olarak bugüne kadar sektörde birçok ‘ilk’e imza attıklarının da altını çizen Burcu Civelek Yüce, “Artık müşterileri ile deneyimsel bağ kurabilen markalar hayatta kalabilecek. Biz de müşterilerimizin günlük hayatlarında yer alıp, hayatlarının bir parçası olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin servislerimizi deneyimlemekten keyif aldıkları, onlarla kurduğumuz temas anlarında bütünsel ve tutarlı olduğumuz bir deneyimi amaçlıyoruz. Müşterilerimize kendilerini özel hissettirdiğimiz, kişiselleştirmenin öne çıktığı bir deneyim. Sunduğumuz deneyim, müşterilerimizin sadece zihninde değil, onların kalbinde ve tüm duyularında güzel bir etki bırakmaya odaklanıyor. Yaptığımız geliştirmeler ile müşterilerimizin çoklu kanal kullanımı önemli ölçüde arttı. Örneğin, bugün ihtiyaç kredilerimizin yüzde 70’ini şube dışı kanallardan kullandırıyoruz. Kredi kartı satışlarımızın da yarısından fazlasını yine şube dışı kanallar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hep bir adım sonrasını düşünüyoruz ve vizyonumuzu geleceğin bankasını yaratmak üzerine kurguluyoruz. Akbank Mobil uygulamamızı da bu vizyon ve strateji doğrultusunda baştan sona tümüyle yeniledik. Biz bir vaatte bulunuyoruz. Müşterilerimize bankacılıkla olan bağlarını yeniden tanımlayabilecekleri bir dünya vaadi. Kusursuz süreç detaylarını, iyi tasarlanmış akışları, göz yormayan basit ama şık ve modern tasarımı müşterilerimizin zevkine ve deneyimine sunuyoruz. Finansal hizmetlerin karmaşıklığını sahne arkasındaki sofistikasyonun aksine, sahnede son derece yalın bir şekilde sunarak onların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Dünyaca ünlü bir tasarım ajansı ile birlikte ekiplerimiz her detay üzerinde titizlikle çalıştı.Yeni Akbank Mobil’in her ekranı, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlandı. Müşterilerimiz için kolaylaştırdığımız deneyimi, akılla destekledik. Makine öğrenme teknolojisi ile desteklenen akıllı altyapımız ile kişiye özel bir bankacılık deneyimi sunabilir hale geldik."

KART HARCAMA ANALİZLERİ DE BULUNUYOR

Müşterilerinin Akbank Mobil’e giriş yaptıklarında artık yepyeni bir iletişim alanı göreceklerini kaydeden Yüce, "Bu alanda müşterilerimiz için finansal hayatlarına dair akıllı ipuçları üretiyoruz. Aylık, haftalık nakit akış özetleri, ücret iade bilgileri, nakit akışı öngörüsü ve kredi kartı harcama analizleri ile müşterilerimize günlük hayatlarında araştırmak için vakit harcayacakları sonuçları akıllı ipuçları olarak sunuyoruz. Büyük veri, onu işleyip anlam üretince gerçek ifadesini buluyor. İşte Akbank Mobil’deki bu kişiye özgü yeni alanda müşterilerimize, kendi büyük verilerini anlamlı bir şekilde sunuyoruz. Yeni Akbank Mobil ile müşterilerimiz için kişiye özel teklif ve çözümler sunabiliyoruz. Tüm bunlar, Akbank Mobil’in yeni yolculuğunun ilk adımı. Önümüzdeki dönemde de yepyeni özellikler ve daha da iyileştireceğimiz müşteri deneyimi ile tüm dünyada örnek gösterilen bir mobil uygulama olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.